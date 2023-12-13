Deprem illerindeki yeniden yapılandırma yükümlülüklerine düzenleme

ANKARA (EKONOMİ) – Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) ile 7440 sayılı yeniden yapılandırma kanunu çerçevesinde deprem bölgesindeki iller için mücbir sebep haline yönelik düzenleme yapıldı.

Tebliğ ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arası (bu tarihler dâhil) için mücbir sebep hali ilan edildi.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali ise önce 30 Kasım 2023 tarihine uzatıldı. Yine bu uzatmaya tabi il ve ilçelerin mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldı. Böylece belirtilen illerin, belirtilen tarihler arasında 7440 sayılı kanun kapsamındaki yükümlülüklerine mücbir sebep hali uygulanacak.