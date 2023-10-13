Deprem mağduru çiftçilere yönelik hayvan dağıtımına başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyükbaş hayvanları ölen çiftçilere hayvan dağıtımı dolayısıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, depremlerde hayvanları ölen çiftçilere dağıtılacak 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına Malatya'dan başladıklarını söyledi.

Malatya'da 550 büyükbaş hayvan teslimi yapacaklarını aktaran Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz onlara bugün bir bölümünü teslim etmiş olacağız. İçinde bulunduğumuz yapı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Sultansuyu Tesisleri. Burası Türkiye için son derece önemli. Özellikle sperma üretiminde Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacını karşılayan, hayvansal kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları olan bir işletme. Burada da bu teslimi yapıyoruz. Teslim edilen hayvanlar elbette özellikleri itibariyle son derece üst düzeyde, üreticilerimizin almış olduğu ve alacağı ürünlerde minimum iki katı kadar fark olacak. İnşallah bu teslimden üreticilerimizin 1'i 5, 5'i 10, 10'u da 100 olsun, bereketli olsun. Biz her zaman için üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

"Kadının ve ananın olduğu yerde bereket var"

Bakan Yumaklı, devletin deprem konutlarında olduğu gibi köy evleri ve ahırlar konusunda da seferber olduğunu dile getirerek, bakanlıkların tamamının çalışmaları devam ettirdiğini ifade etti.

Ahırların yapım sürecinde üreticilerin çadır ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Biz hep şunu söylüyoruz; tarımsal üretimin içerisinde kadınlar ve gençler olduğu sürece bizim ülke olarak endişe etmemizi gerektirecek bir şey yok. Onların tarımsal üretimin içerisinde çok daha fazla olmalarını istiyoruz, bekliyoruz. Bunun cesaretlendirilmesi için özellikle bakanlığımızın birçok teşviki var. Bugün burada ilgili arkadaşlarım da geldi. Onların tarımsal üretim yapmak isteyen bütün üreticilerimizi hibe destekleri başta olmak üzere bütün desteklerimizden faydalanarak üretim içerisinde kalmalarını ve üretmeye devam etmelerini istiyoruz."

Yumaklı, kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de kutladı.

Gençlerin ve kadınların üretimin içinde olması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Gerçekten kadının ve ananın olduğu yerde bereket var. İnşallah dediğim gibi gençlerimiz ve kadınlarımız üretim içerisinde olsun. Onlar üretsinler ve Türkiye Yüzyılını biz üretimin ve üreticinin yüzyılı yapalım." diye konuştu.

Daha sonra 75 çiftçiye 76 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Üreticiler memnun

Çiftçilerden Aliseydi Gümüş ise depremlerde hayvanlarını kaybettiğini ve dağıtılan büyükbaş hayvanlarla ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Abuzer Çalışkan da dağıtılan törende hayvanını aldığını belirterek, "Allah razı olsun. Hayvanımızı aldık." dedi.

Törene, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve depremlerde hayvanları telef olan üreticiler katıldı.

Bakan Yumaklı, tören öncesinde de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.