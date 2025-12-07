Deprem teminatında değişiklik: 1 Ocakta yürürlükte olacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ihtiyari deprem ve yanardağ püskürmesi teminatlarına ilişkin tarife ve talimatlarda değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemelerin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği, bu tarihten sonra düzenlenen poliçelerde uygulanacağı bildirildi.

Bu tarihten önce düzenlenen sigorta poliçeleri ise, vade bitimine kadar mevcut tarife ve hükümlere tabi olmaya devam edecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte; yangın sigortaları, yangına bağlı kâr kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler), elektronik cihaz ve makine sigortalarına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı eklenmesi halinde, güncellenen tarife ve talimatlar esas alınacak.

Deprem risk grubuna göre, uygulanacak tarife şöyle;

Konutlarda, yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı, deprem risk grubuna (deprem risk grubu) göre, uygulanacak tarife şöyle:

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, yangın sigortasına ek olarak ve yangın sigortası sözleşmesinin bitim tarihini aşmamak üzere, bu sigortayı yapan şirket tarafından verilecek. Birim metrekare bedeli, aksi sigorta ettiren tarafından sigorta eksperlerinin veya yetkili/belge sahibi gayrimenkul değerleme uzmanlarının tespiti ile ispatlanmadıkçа; betonarme binalar için 27 bin 500 TL’den, diğerleri için ise 20 bin TL’den az olamayacak. Birim metrekare bedelleri, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artırılacak.

Yeni düzenlemede; Zorunlu Deprem Sigortasına (ZDS) tabi bina ve bağımsız bölümler için uygulamanın nasıl alacağı da örnekle anlatıldı. Buna göre; sigorta bedeli 2 milyon 750 bin TL, ZDS sigorta bedeli 1 milyon TL olan ve birinci deprem risk grubunda yer alan betonarme bir bina için enflasyon oranın %20 olması halinde ihtiyari deprem teminatı primi; ihtiyari deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli = 2 milyon 750 bin-1 milyon= 1 milyon 750 bin TL olduğundan, 1.750.000 x (0,00250 + (0,00250 x 0,1)) x 0,8 = 3.850 TL şeklinde hesaplanacak.

Ticari ve sınai tesislere yeni deprem sigortası fiyatlamada neler değişti?

Ticari ve sınai tesislerde ise sigorta bedeli 4,5 milyar TL’ye kadar olan ticarî ve sınaî rizikolarda, yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem risk grubuna göre, yeni tarifeden fiyat uygulaması yapılacak.

Emtianın abonman esasına göre teminat altına alındığı durumlarda 4,5 milyar TL bedele karşılık gelen primin fiyat karşılığını hesaplamak için kullanılacak toplam deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli belirlenirken emtia sigorta bedelinin %40’ı dikkate alınacak. Aynı sigortalıya ait aynı riziko adresinde bulunan ve toplam deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli 4,5 milyar TL ile 9 milyar TL arasında olan ticarî ve sınaî rizikolarda alınacak prim ilgili müşterek sigorta ve muafiyet tablolarındaki değişikliklerin gerektirdiği fiyat artırım ve indirimlerine göre hesaplanacak.

Sigorta bedeli 9 milyar TL’den büyük olan ticarî ve sınaî rizikolar için sigortalı ve sigortacı, farklı müşterek sigorta ve muafiyet uygulanması konusunda anlaşabilecek. Ancak, aynı sigortalıya ait aynı riziko adresinde bulunan ve toplam deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli 4,5 milyar TL’den büyük olan rizikolar için belirlenecek prim tutarı, hiçbir şekilde 4,5 milyar TL için tarifeye göre hesaplanan prim tutarından düşük olamayacak.