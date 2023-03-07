"Depremde oluşan hasar 100 milyar doları aşacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) yetkilisi, Türkiye'deki depremlerin yarattığı hasarın 100 milyar doları aşacağını belirtti.

UNDP yetkilisi Louisa Vinton Gaziantep'ten yaptığı görüntülü açıklamada, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalarda görünen o ki hükümetin yansıttığı ve uluslararası ortakların onayladığı hasar tespiti 100 milyar doları aşacak" dedi.

Vinton, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kaynak oluşturulması için 16 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek bağış konferansı için tahmini hasar büyüklüğünün temel alındığını ekledi.