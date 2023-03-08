Depremin vurduğu Gaziantep’te 12 milyar liralık proje bazlı teşvik

ANKARA (EKONOMİ)-Karafiber Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Gaziantep’te 2019’da başladığı 12 milyar 90 milyon liralık selülozik elyaf üretim yatırımı için proje bazlı teşvik belgesi düzenlendi.

Yıllık kapasitesi 250 bin ton olan yatırım için 1000 kişilik ilave öngörülürken, 25 kişilik de nitelikli personel çalıştırılacak.

Bu yatırım için, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, 50 milyon liraya kadar nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği, 120 milyon liraya kadar enerji desteği sağlanacak.

Yatırımda Devlet Yardımları Hakkında Karara düzenlenen teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalar, proje bazlı devlet yardımım kapsamında düzenlenecek belgeye devredilecek.

Sigorta primi desteği kısmen işletmeye geçildiğinde başlayacak, nitelikli personel desteği her personel için asgari ücretin brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz ve kâr payı desteği kapsamında, sabit yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar, ödenen faizin yüzde 80’ine kadar karşılanacak.