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GİB duyurdu: Depremlerden etkilenen il ve ilçelerdeki mücbir sebep hali uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş depremlerdinden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatttı.

Haber Merkezi
AA
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GİB duyurdu: Depremlerden etkilenen il ve ilçelerdeki mücbir sebep hali uzatıldı
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GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, felaketten etkilenen illerde depremtarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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