Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan turizm atağı

Eko turizmden gastronomi turizmine, inanç turizminden sağlık turizmine kadar birçok potansiyeli barındıran Kahramanmaraş'ta, bölgenin en büyük turizm yatırımlarından biri olan Başkonuş Yaylası öncülüğünde şehrin turizmi ele alındı.

Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ile Türkiye'nin önde gelen turizm ve gastronomi yazarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, son 5 yılda yaklaşık 60 milyon lira yatırım yaptıkları Başkonuş Yaylası’nın 4 mevsim hizmet verdiğini belirterek, "Kahramanmaraş da bizim gibi 4 mevsim turist çekebilecek potansiyelde. Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgalinden kurtulan ilk şehir olarak nasıl destan yazdıysak, benzer bir destanı cumhuriyetimizin 100’üncü yılında turizm sektöründe de yazmaya hazırız." dedi.

Şu an tamamen yerli turiste hizmet verdiklerini ve yabancı turistlerin de Kahramanmaraş’ın güzelliklerinden yararlanması için seferberlik başlatmak istediklerini belirten Erdoğanyılmaz, şöyle devam etti:

"Şehrimizde turizmin bütün branşlarında hizmet verilebilecek potansiyel var. Başkonuş Yaylası olarak biz bu hizmetlerin önemli bir kısmını veriyoruz. Yaylamızda doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ATV turları, at biniciliği ve bölge turları yapılabiliyor. Her yıl en az 10 bin çadır kuruluyor ve festivaller düzenleniyor.

Başkonuş Yaylası 1.800 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor ve içinde bulunduğu endemik bitki türleri sayesinde özellikle solunum yolları rahatsızlığı çeken kişiler için doğal bir sanatoryum görevi üstleniyor. Yazın çok çeşitli etkinlikler yapılırken, kışın kar manzarasına, kar oyunlarına doymak ve kayak yapmak isteyenler Başkonuş’a geliyor. Gastronomi workshopları, kongre turizmi gibi birçok turizm dalında Başkonuş Yaylası tek başına hizmet veriyor."

Kahramanmaraş’ın potansiyeli yüksek

Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın potansiyelinin ise çok daha yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin Afşin Yedi Uyurlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girerek inanç turizminde çok önemli bir yer olduğunu tescilledi. Başta tarhana ve dondurma olmak üzere şehrimizin çok geniş bir ürün çeşidi ile gastronomi turizmi potansiyeli var. Akdeniz Bölgesi’nde yer alıp Akdeniz’e kıyısı olmayan 4 şehirden biriyiz. Bu nedenle deniz-kum-güneş turizmine hizmet veremiyoruz, ancak bizim de ılıcalarımız var. Termal turizmi ve sağlık turizmi konusunda oldukça önemli bir potansiyele sahibiz.

Şehrin genelindeki tüm turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca şehrin içindeki baraj gölümüzde ne tür aktiviteler olabileceği konusunda da çalışıyoruz. Yamaç paraşütü için Kahramanmaraş oldukça önemli bir destinasyon. Boynuyoğunlu Şelalesi, Yeşilgöz mutlaka görülmesi gereken doğa harikası yerler. Andırın’da Ortaçağ’dan kalan 35 kale ziyaret edilmesi gereken yerlerden."

Şehrin potansiyelinin yüksek olmasına rağmen, bu potansiyelin turizm ürünü olarak yeterince kullanılamamasının önünde engeller olduğuna değinen Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın turizmde şaha kalkması için olmazsa olmaz koşullardan birinin iyi bir havalimanı olduğunu vurguladı. Erdoğanyılmaz, daha önce eksik olan ve uçakların piste otomatik olarak inmesini sağlayan ILS sistemi tamamlandığı belirterek şehre yabancı turist gelmesi için Kahramanmaraş Havalimanı’nın uluslararası statü de kazanması gerektiğini ifade etti.

'Kahraman' unvanımızın hakkını vermeye çalışıyoruz.

Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın potansiyelini en iyi Kahramanmaraşlıların bildiğini belirterek, şehirde hala turizm işletmesi sayısı ve hizmet türü açısından açık bulunduğunu aktardı.

Söz konusu açığın sadece otel konusunda olmadığını, şehrin yabancı turistleri ağırlayacak modern restoran ve işletmelere de ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğanyılmaz, "Kahramanmaraş’ın çok önemli iş insanları var. Bunların bir kısmı ülkenin çeşitli yerlerinde turizm işletmelerinin de sahibi. Benzer yatırımları Kahramanmaraş’a da yapmalarını bekliyoruz.

Sadece turizm işi ile uğraşan iş insanlarımızın değil, diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarımızın da Kahramanmaraş’ın kalkınmasına destek olmak için elini taşın altına koyması en büyük isteklerimizden. Kahramanmaraş’ı hep beraber kalkındıracağız." diye konuştu.

Erdoğanyılmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgalinden kurtulan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, "Şimdi de kuruluş mücadelesini cumhuriyetimizin 2. yüzyılında yine Kahramanmaraş olarak üstlendik. 'Kahraman' unvanımızın hakkını vermeye çalışıyoruz. Sadece turizmde değil, depremden etkilenen diğer sektörlerde de muazzam bir mücadele veriyoruz. Herkesin dualarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı Kahramanmaraş'a ziyaret etmesini istiyoruz, böylece bize turizm açısından da destek olması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

EXPO 2023, 12 Ağustos'ta kapılarını açacak

Turizm ve gastronomi yazarları, program kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in ev sahipliğindeki ziyaret kapsamında, basın mensupları ilçede bulunan Mağaragözü, Ayrandede ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin "ilk" arı evini inceledi.

Basın mensupları, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla 12 Ağustos'ta kapılarını açacak olan Uluslararası EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret etti.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biz, EXPO 2023’ü 12 Ağustos’ta açmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın psikolojik olarak bu tür etkinliklere ihtiyacı var." dedi.