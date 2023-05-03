Depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine destek

ANKARA (EKONONOMİ)-Depremden zarar gören illerdeki deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçılar ile zarar gören su ürünleri yetiştiricilerine yönelik destekleri içeren Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı.

Buna göre Adana’da balıkçı gemilerine büyüklüğüne göre 5 bin lira ile 30 bin lira arasında, Hatay’da ise 10 bin lira ile 60 bin lira arasında gemi başına destek verilecek. Diğer illerde ise bu destek 3 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında değişecek.

Depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilerine ise bulunduğu ile bağlı olmadan ürünlere göre farklı destek verilecek. Balık yumurtasına adet başına 0.2 lira, yavru balıklar için adet başına 1 lira, porsiyonluk balıklar için 30 lira, anaç balıklar için ise 250 lira destek verilecek. Destekler hesaplanırken, işletmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan projeleri dikkate alınacak.