Depremzede çiftçiler için sağlanacak destekler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, devlet ve millet bir olarak tüm zorlukların birlikte aşılacağını kaydetti.

Kirişci'nin paylaşımında; mazot, gübre, hayvancılık ve kırsal kalkınma destekleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır.

Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki; Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri, 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Ayrıca, 10 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir.

Kırsal Kalkınma Desteği'ne yönelik olarak da Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımları için 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 28 Şubat'a kadar uzatılmıştır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 10 Mart'a kadar uzatılmıştır."