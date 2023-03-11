Depremzede ilçeler 6. bölge teşviklerinden yararlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da incelemelerde bulundu.

Varank, ilk olarak ilçedeki AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sanayiciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir yandan vatandaşların geçici barınma imkanlarını oluştururken diğer taraftan da şehirlerin ekonomik anlamda ayağa kalkabilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Varank, depremin yaşandığı illerin ülke sanayisi açısından özel bir bölgeye tekabül ettiğine dikkati çekti. Varank, bu şehirlerde üretimi tekrar ayağa kaldırmanın ülke için önemli olduğunu vurgulayarak, bakanlık ve hükümet olarak planlamalarını yaptıklarını ve bunları bölüm bölüm hayata geçirdiklerini ifade etti.

Deprem bölgesinde büyük bir hamle başlattıklarının altını çizen Varank, şunları kaydetti: "Bir yandan konut inşaatlarına başlıyoruz. Yakın zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız özellikle sanayi siteleriyle ilgili ilk inşaatlara başlamış olacak. Depremin büyük hasar oluşturduğu ilçelerin tamamını Cazibe Merkezleri Programı'na aldık. Elbistan da dahil yıkıma uğramış ilçelerimiz 6. bölge teşviklerinin tamamından yararlanabilecek."

Yatırım teşvikleri kapsamında uygulanan Cazibe Merkezleri Programı, yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlamayı hedefliyor. Özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik program, imalat sanayi başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırım fırsatlarına imkan sağlıyor.