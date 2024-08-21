Depremzede oda başkanları Adıyaman’dan seslendi: Mücbir sebep koşulsuz uzatılsın

ADIYAMAN/EKONOMİ

Adıyaman’da bir araya gelen depremden etkilenen kentlerin ticaret ve sanayi odalarının başkanları, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos’ta sona erecek “mücbir sebep” halinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip yardım istedi.



Oda başkanları adına bildiriyi okuyan Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Depremden en çok etkilenen il ve ilçelerde, hayat henüz normale dönmedi. Şartlar ve koşullar yeniden normale dönene, esnaflarımız yeni iş yerlerine kavuşuncaya kadar mücbir sebep süresi mutlak suretle uzatılmalı” dedi.



Torunoğlu, şöyle devam etti: “Hatay’da gerçekleştirdiğimiz ortak basın toplantısı sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mücbir sebep halinin uzatılması için gereken şartlar ve istenen bireysel başvuru şekli kafa karışıklığına yol açıyor. Mücbir sebep hali bu bölgede, kayıtsız şartsız uzatılmalı. Şu anda afet bölgesinde uygulanan yönetmelikler 6 Şubat depreminin yarattığı sıkıntıları gideremiyor. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmelikler acilen yayınlanmalı. Deprem illerine özel teşvik düzenlemeleri bir an önce hayata geçirilmeli. Deprem illerindeki küçük esnafa ve serbest meslek erbaplarına yeni finansman paketleri hazırlanmalı. Depremzede işletmelere SGK ve BAĞ-KUR prim muafiyeti getirilmeli. Depremin verdiği sorunların yanında işgücünde problem yaşayan işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalı.”

"Alınan karar bölge gerçekleriyle örtüşmüyor"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Maliye Bakanlığı neticeyi bireysel başvuruya bağlamış durumda. Bu da maalesef bölgemizin ihtiyaçlarını asla karşılamaya yetmeyecek. Burada risk altında olan kişiler gerek esnaf gerekse iş insanı gerçekten çok büyük bir yıkım var. Aile fertlerini, sermayesini, iş makinalarını, stokunu kaybetmiş bir yığın iş insanı esnaf var. Sorunlarımızı Cumhurbaşkanımızın görmezden gelmeyeceği kanaatindeyim” diye konuştu.

"Mücbir sebebin uzatılmaması bizleri sıkıntıya sokar"

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, ise “Halen bizim bölgede yıkım devam ediyor. Halen hiçbir işletmeye işyeri teslim edilmemişken, bütün işletmeler konteynerde iş yaparken mücbir sebebin uzatılmayıp durdurulması acı verecektir. Düşüncemiz aynı, kaderimiz aynı. İnşallah tekrar güzel şeyler için bir araya geliriz” dedi.

"Biriken borçlarımız bir defaya mahsus silinmeli"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, deprem illerinde yaşanan göç sorununa dikkat çekerek, şunları söyledi: “Şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması için verilen gayret yeterli değil. Mücbir sebep eğer sona ererse ertelenen vergi borçlarımız dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir işletmenin bu borcu ödeyebilecek gücü yok. İşyerlerimiz ve konutlarımız teslim olana kadar Mücbir Sebep hali devam etmeli. Ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmeli.”

"Bireysel başvuru karmaşaya yol açacak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, siyasetçilere seslenerek şöyle konuştu: "Eğer, bireysel başvurularla firmanın mücbir sebebi devam ederse onlara birtakım uzatmalar yapılacağı söyleniyor. Ama bu durum tamamıyla karmaşaya yol açacak. Şu an 2023 yılı mali verilerimiz hala sisteme yüklenmiş değil. Bizim orada 356 tane mali müşavirimiz halen konteynerde hizmet vermeye çalışıyor. Biz bu kadar sıkıntının altındayken mücbir sebep eğer 31 Ağustos'ta sona ererse ne beyanname verebiliriz ne de beyanname verilse dahi bunları ödeyecek kimsenin gücü yok."