Depremzedeler yapılandırma başvurusunu Şubat 2024’e kadar yapacak

ANKARA (EKONOMİ)-7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun başvuru ve ilk taksit ödeme süresi sona ererken, deprem sebebiyle mücbir sebep ilan edilen ve bu durumun devam ettiği illerdeki başvurular 29 Şubat 2024’e kadar devam edecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını Dair 7440 sayılı kanuna ilişkin genel tebliğ ile depremzedelerin yapılandırma başvurularına ilişkin sürelere açıklık getirildi. Depremin ardından bazı illerde ilan edilen mücbir sebep hali Temmuz ayında dolmuştu. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep/Islahiye-Nurdağı’nda ise mücbir sebep hali devam ediyor.

Tebliğe göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 30 Kasım 2023’te sona erecek. Bu illerde yaşayanlar için yapılandırma başvurusu ise mücbir sebep halinin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde yapılacak. Yani 29 Şubat 2024’e kadar yapılandırma için başvuru yapılabilecek. Yapılandırmanın ilk taksiti ise 1 Nisan 2024’e kadar ödenebilecek.

Bölgede matrah ve vergi artırımı, stok beyanı, stok affı, kasa affı gibi hükümlerden yararlanmak isteyenler bu işlemler kaynaklı doğacak vergi ve diğer ödemeleri, 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapacaklar.

Depremden etkilenen Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İli Gürün ilçesindeki yapılandırmalar ise 7440 sayılı kanuna ilişkin 1 sayılı genel tebliğ uyarınca gerçekleştirildi.