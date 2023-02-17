Depremzedelere elektrik ve doğalgaz güvence bedeli muafiyeti

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, depremzedelerin ister deprem bölgesinde, isterse başka bir bölgede, elektrik ve doğalgaz aboneliği yaptırırken alınan güvence bedelini ödememesi kararı aldı.

Bu muafiyet OHAL süresince yapılacak abonelikler için geçerli olacak. 2023 için elektrikte yeni abonelik mevcut binalarda 85 TL dolayında. Doğalgazda ise 1430 TL’yi buluyor.

Deprem bölgesinde yaklaşık 1.7 milyon doğalgaz, 6 milyon dolayında da elektrik abonesi bulunuyor.