Dere, “Sungurlu’nun sanayi hamlesi kesintiye uğramamalı”

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen OSB Yönetim Kurulu’nda görev alma sorumluluğunun kendisine tevdi edildiğini belirten Başkan Dere, görevi bir makam olarak değil, Sungurlu’nun önünü açacak bir sorumluluk bilinciyle kabul ettiğini ifade ederek “ Sungurlu’nun sanayi hamlesinin yeniden hız kazanması için sorumluluk üstlendik” dedi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin ilçenin ekonomik geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, OSB yönetiminin sağlıklı, etkin ve gecikmeden oluşturulmasının yatırımcılar, sanayiciler ve Sungurlu halkının ortak beklentisi olduğunu vurguladı. Başkan Dere, son aylarda yaşanan yönetim tıkanıklığının aşılmasına yönelik yaptığı açıklamada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun üretim, ihracat ve istihdamı merkeze alan güçlü bir kalkınma iradesini yansıttığını ifade ederek, Sungurlu OSB’nin bu hedeflerin yereldeki en somut ve stratejik karşılıklarından biri olduğunu söyledi.

Dere Sungurlu TSO Başkanının, OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeliklerinden, kişisel beklentileri bir kenara bırakarak Sungurlu’nun menfaatlerini önceleyen bir iradeyle ayrılmasının, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve yönetim yapılanması tamamlanamadığı için tıkanan sürecin çözümüne zemin hazırladığını ifade etti. Yaşanan gelişme doğrultusunda, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen OSB Yönetim Kurulu’nda görev alma sorumluluğunun kendisine tevdi edildiğini belirten Başkan Dere, bu görevi bir makam olarak değil, Sungurlu’nun önünü açacak bir sorumluluk bilinciyle kabul ettiğini ifade etti.

Sungurlu için önemli bir eşik

Yaptığı açıklamada Sungurlu’nun ve Organize Sanayi Bölgesi’nin vakit kaybına tahammülü olmadığını kaydeden Başkan Muhsin Dere, atılan bu adımın yalnızca bir görev değişikliği değil, aynı zamanda tıkanan sürecin aşılması, yönetim krizinin sona erdirilmesi ve Sungurlu’nun sanayi hamlesinin yeniden hız kazanması açısından önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Sürecin çözüme kavuşturulmasında emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere tüm bürokratlara ve Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine teşekkür eden Başkan Dere, bundan sonraki süreçte OSB’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ilçeye yeni istihdam alanları kazandırılması için Vali, Kaymakam, İl Genel Meclisi üyeleri ve tüm paydaşlarla uyum içinde çalışacaklarını belirterek kişisel ve siyasi hesapların değil, ortak aklın ve Sungurlu’nun menfaatlerinin esas alınacağı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.