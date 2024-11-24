Deri sektörü 12 Aralık’ta buluşuyor

Deri sektörünün şu anda ciddi sıkıntıları olduğunu ve ihracat tarafında rakamların giderek düştüğünü belirten Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül, "Şu anda işletmelerimizin neredeyse hiçbiri para kazanamıyor, bütün firmalar ufalıyor. Bu fuar olmazsa belki de hiç kimse yeni bir şey üretmeyecek. Hepimiz firmalarımızı fuara yönelik beklentilerle diri ve daha güncel tutuyoruz, modeller hazırlıyoruz. Antalya'da düzenleyeceğimiz bu fuarın sektöre büyük bir moral olacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 13'üncü “Leather & Fur Fashion Show”, 12-15 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Fuar öncesi sektörle ve fuarla ilgili beklentilerini paylaşan Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Cengiz Sarıgül, deri sektörü olarak zor günler yaşadıklarını söyledi. İçeride maliyetlerin çok arttığını, dışarıda ise ana pazarları olan Rusya'da devam eden savaşın sektörü çok olumsuz etkilediğini anlatan Sarıgül, şunları söyledi:

‘Karı bıraktık, az zarara sevinir hale geldik’

"İçeride doların artmaması ve bunun üstüne Rus rublesinin dolar karşısındaki değer kaybı bizim ürünlerimizi Rus pazarında ciddi pahalı hale getirdi. Şu anda Rus pazarına çalışan firmaların hepsi sadece ayakta kalmaya çalışıyor. Öyle bir hale geldik ki, bırakın kar etmeyi, az zarar edersek sevinir durumdayız. Maliyetlerdeki yükseliş de bizi çok zorluyor. Eskiden ham madde işlenti maliyetinin üstündeyken şu anda işlenti maliyeti ham madde fiyatının iki katına çıkmış durumda. Mevcut durumda işletmelerimizin neredeyse hiçbiri para kazanamıyor, bütün firmalar ufalıyor. Bu fuar olmazsa belki de hiç kimse yeni bir şey üretmeyecek. Hepimiz firmalarımızı fuara yönelik beklentilerle diri ve daha güncel tutuyoruz, modeller hazırlıyoruz. Antalya'da düzenleyeceğimiz bu fuarın sektöre büyük bir moral olacağını düşünüyoruz."

'Leather & Fur Fashion Show'u Antalya'da yılda iki kez düzenlediklerini hatırlatan Sarıgül, "Her şeye rağmen dünyada deri konfeksiyon olarak birinci sıradayız. Dünyada deri modasına yön veren yer de Antalya. İnsanlar her 6 ayda bir buraya geldiklerinde 4-5 bin tane yeni modelle karşılaşıyor. Gerçekten dünyada böyle bir üretim hacmi ve çeşitlilik yok." dedi.

Antalya’dan başka yere gelmezler

Fuara Türkiye'den bir öncekinde olduğu gibi yine aynı 68 firmanın katılacağını kaydeden Sarıgül, 20 ülkeden bini alıcı olmak üzere toplam 1500 kişinin katılımını beklediklerini ifade etti. Alıcıların ağırlıklı olarak yine Rusya bölgesinden olacağını söyleyen Sarıgül, "Aslında biz fuarı Rusya'da da yapabilirdik ama Ruslar Antalya'yı çok seviyor, en iyi firmaların burada olduğunu biliyor, kendilerini değerli hissediyor ve gelmek istiyor. Hem fuara gelip alımlarını gerçekleştiriyor hem de tatil yapıyorlar. Bu organizasyon başka bir yerde olsa o müşteriyi hiç bir şekilde getiremeyiz." diye konuştu.

İhracatta yüzde 21,8’lik düşüş

Sektörün ihracat rakamlarını da değerlendiren Sarıgül, geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde 111,7 milyon dolar olan ihracatın bu yılın aynı döneminde yüzde 21,8 düşüşle 87,4 milyon dolara gerilediğini belirtti. Sektör bu dönemde en yüksek ihracatı 17,8 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirirken, onu 9,7 milyon dolarla Kazakistan ve 9,6 milyon dolarla Hollanda takip etti. Öte yandan ilk 10 aylık dönemde kilogram başı ihracat tutarı da 124,3 dolardan 112,1 dolara geriledi.