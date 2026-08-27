Dervişoğlu Bakliyat İSO 2'nci 500'de 278 basamak yükseldi

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Bakliyat üretimi, işlenmesi ve ihracatında uzun yıllardır faaliyet gösteren Dervişoğlu Bakliyat, Mersin’den dünya pazarlarına uzanan ticaret ağıyla ihracat kapasitesini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalara ürün gönderen şirket, mevcut pazarlarını genişletmenin yanı sıra katma değerli ve organik ürün çalışmalarına da ağırlık veriyor. İSO İkinci 500 araştırmasında 278 sıra birden yükselerek 162’nci basamağa yerleşen Dervişoğlu Bakliyat, bu sonuçla üretim ve ticari faaliyetlerindeki büyüme ivmesini ortaya koydu. Şirketin önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini artırırken ihracat gücünü ve kurumsal altyapısını da daha ileri taşımayı hedeflediği belirtiliyor.

Organik üretim ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Dervişoğlu Bakliyat’ın büyüme stratejisinde organik üretim ve sürdürülebilirlik de önemli yer tutuyor. Küresel ölçekte iklim değişikliği, su kaynaklarının korunması ve gıda güvenliği konularının daha fazla önem kazanması, bakliyat ürünlerinin tarım ve gıda politikalarındaki stratejik konumunu güçlendiriyor. Şirket de bu gelişmeler doğrultusunda organik bakliyat üretiminin yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Katma değerli üretim anlayışıyla ürün portföyünü çeşitlendirmeyi amaçlayan firma, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

“Daha büyük hedeflere ilerlemek için motivasyon”

Dervişoğlu Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu, İSO İkinci 500’de elde edilen yükselişin şirket açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti. 278 basamaklık yükselişi yalnızca bir sıralama başarısı olarak görmediklerini ifade eden Dervişoğlu, elde edilen sonucun şirketin gelecek hedefleri açısından önemli bir motivasyon oluşturduğunu söyledi. Dervişoğlu, üretim ve ihracat kapasitesinin yanı sıra kurumsal yapıyı da geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Bu başarıyı daha büyük hedeflere ilerlemek için önemli bir motivasyon olarak görüyoruz. Üretim kapasitemizi, ihracat gücümüzü ve kurumsal yapımızı daha ileri taşımayı, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Hedef küresel pazarlarda daha güçlü konum

İSO İkinci 500 sıralamasındaki yükselişi büyüme stratejisinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiren Dervişoğlu Bakliyat, önümüzdeki dönemde üretim altyapısını güçlendirmeye, ihracat pazarlarını genişletmeye ve katma değerli ürünlerin toplam üretim içindeki payını artırmaya odaklanacak.