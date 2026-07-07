Destek Finans, dev bankaların toplamını geçti!

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’da piyasa değeri sıralamasında Türkiye’nin en değerli şirketi Aselsan 1.8 trilyon lirayı aşan değeriyle birinci sırada yer alırken ikinci sırada 1.25 trilyon lira ile Destek Finans Faktoring bulunuyor. Aselsan şaşırtmazken Destek Finans’ın bu performansı piyasa oyuncuları tarafından tartışılıyor. Tera Portföy Birinci Serbest Fonu’nda halka arzından bu yana yer alan Destek Finans’ın yanı sıra ilk 10’da Pusula Portföy’ün fonlarında olan Hedef Holding’in bulunması da dikkat çekti.

Hissede bu yılki yükseliş yüzde 575,7

Borsa İstanbul’da bazı şirketlerin çok sert hareketleri bir süredir dikkat çekiyor. Bu şirketlerin başında Şubat 2025’te işlem görmeye başlayan Destek Finans Faktoring geliyor. Halka arzını Tera Yatırım’ın yaptığı şirket Tera Portföy Birinci Serbest Fonu TLY’nin yoğun taşıdığı hisselerden biri. Ki borsada işlem görmeye başlamasından bu yana Destek Finans Faktoring hisseleri bu fonun içinde yer alıyor. Destek Finans Faktoring daha önce TEFAS’ta işlem görmeyen ardından TEFAS’ta işleme açılan TLY fonunun büyümesi ile paralel yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Şirket hisseleri halka arzından bu yana yüzde 7160,4 değer kazandı. 46.98 liradan halka arz olan şirketin hisse fiyatı cuma günü kapanışta 3.750 liraya ulaşmış durumda. Destek Finans hisseleri bu yıl yüzde 575,7 yükseliş gösterdi. BİST30’da yer almasına rağmen vadeli işlem görmeyen ve yüksek ağırlığıyla BİST100 hareketini de belirleyen şirketler arasında yer alan Destek Finans Faktoring’in piyasa değeri 1 trilyon 250 milyar lira ile Türkiye’nin en büyük savunma teknoloji şirketi Aselsan’ın hemen ardında yer alıyor. Destek Finans’ın piyasa değeri büyük bankalar Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası’nın toplam piyasa değerini aşmışken Koç ve Sabancı Holding’in piyasa değerlerini de katlamış durumda. Piyasa değeri 1.25 trilyon lira olan Destek Finans’ın yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan bilançosuna göre şirketin özkaynakları 13.3 milyar TL ve 1.18 milyar lira da kar açıkladı. Bilançoya göre şirketin toplam kapsamlı geliri 1.1 milyar lira ve geçen yılın son çeyreğindeki 3.8 milyar liranın altında bulunuyor. Esas faaliyet gelirleri de 1.58 milyar lira ve bu da geçen yılın sonundaki 3.17 milyar liranın gerisinde kaldı.

TLY fonunun değeri 211 milyar lirayı aştı

Destek Finans’ın piyasa değeriyle geride bırakmayı başardığı üç bankadan Garanti BBVA’nın özkaynak büyüklüğü 453 milyar lira iken aktif büyüklüğü 4.8 trilyon lira seviyesinde. Yapı Kredi'nin özkaynak büyüklüğü 271.1 milyar lira aktif büyüklüğü 3.8 trilyon lira, İş Bankası'nın özkaynak büyüklüğü 420.6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 4.9 trilyon lira. Garanti BBVA’nın piyasa değeri 560.7 milyar lira, Yapı Kredi’nin 321.1 milyar lira, İş Bankası’nın ise 355.3 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Bu üç büyük bankanın toplam piyasa değeri 1.23 trilyon lira ile Destek Finans’ın gerisinde kalıyor. Destek Finans Faktoring’in içinde bulunduğu TLY fonunun toplam fon değeri de TEFAS verilerine göre 211.4 milyar lira ile dikkat çekiyor. Fonda 93 bini aşkın yatırımcı bulunurken yatırımcısına getirisi de son bir ayda yüzde 25,4'e dayanmış durumda.

Pusula Portföy’ün fonlarındaki şirketler

Piyasa değeri sıralamasında ilk 10’da yer alan Hedef Holding dikkat çeken bir diğer şirket. 468 milyar liralık piyasa değeri ile 7’nci sırada yer alan şirket THY, BİM, Akbank gibi şirketleri geride bırakmayı başardı. BİST100'de yer almayan şirket BİSTTÜM ve BİST TÜM-100, BİST500 endekslerinde bulunuyor. BİST100 dışı bir şirketin piyasa değeri sıralamasında ilk 10'da yer alan Hedef Holding Pusula Portföy’ün fonlarında yer alıyor. Pusula Portföy de son dönemde hızlı büyüme gösteren aracı kurumların başında geliyor. Hedef Holding yılın ilk çeyreğinde 246.4 milyon lira zarar etti. Şirketin özsermayesi 6 milyar lira iken toplam varlıkları da 7.4 milyar lira bandında gerçekleşti. Hisse fiyatı ise bu yıl yüzde 498,7 arttı, son 52 haftada şirket hisselerindeki yükseliş ise yüzde 2.092,3'ü buldu. Bir diğer dikkat çekici hisse de son dönemin gözde sektörlerinden tasarruf finansmanında faaliyet gösteren Katılımevim. Katılımevim hisseleri bu yıl yüzde 758,7 yükseldi, son 52 haftalık yükselişi yüzde 2251,2'yi buldu. Katılımevim hisseleri yatırım fonlarının ilgi gösterdiği şirketlerden biri. Pusula Portföy’ün PHE Hisse Senedi Yoğun Fonu’nda Hedef Holding gibi Katılımevim de yer alıyor.