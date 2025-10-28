Deutsche Bank araştırması: Son 200 yılın en fazla kazanç getiren yatırımı belli oldu

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü’nün yayınladığı uzun dönem varlık getirileri raporu, yatırımcılara 200 yıllık "gerçek enflasyon sonrası" performans verilerini sundu. 56 ülkenin verilerine dayanan analize göre nakit, acil durumlar için önemli olsa da uzun vadeli getiri açısından en zayıf varlık sınıfı konumunda.

Araştırmaya göre nakit, yıllık ortalama yüzde 2 değer kaybederken, bankadaki mevduatlar (bills) yüzde 1,9 getiri sağlıyor. Buna karşılık hisse senetleri yüzde 4,9, devlet tahvilleri ise yüzde 2,6 gibi daha yüksek getiriler sunuyor.

Uzmanlar, kısa vadeli dönemlerde hisse senetleri nakiti geçemeyebilir, ancak uzun vadede ABD’de son 150 yılda hiçbir 25 yıllık dönemde nakit, hisseyi geçememiş.

Hisse senetleri enflasyona karşı güçlü

Araştırma, enflasyonist bir dünyada hisse senetlerinin iyi bir korunma aracı olduğunu gösteriyor. Yıllık enflasyon yüzde 9’a kadar olsa bile, hisse senetleri uzun vadede makul getiriler sağlıyor. Sadece çok yüksek enflasyon oranlarında performans ciddi şekilde düşüyor.

Tahviller hala ucuz değil

Bloomberg'in haberine göre devlet tahvillerinde gerçek getirilerin yüksek olması için merkez bankası faizlerinin yüzde 4 ve üzerinde olması gerekiyor.

Bloomberg'in haberine göre şu anda Avrupa Merkez Bankası'nda faiz yüzde 2 civarında, ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası ise yüzde 4 seviyesinde ancak düşüş eğiliminde.

Deutsche Bank uzmanları, tahvil ve hisse senedi yatırımlarında ucuz alımın uzun vadede yüksek getiri sağladığını belirtiyor.

Altın tarihsel getirinin üzerinde

Altın, son 200 yılda yıllık ortalama yüzde 0,4 getiri sağladı. 1971 sonrası altının yıllık getirisi yüzde 4,75’e çıkarken, 1999’dan itibaren ise altın, yıllık yüzde 7,4 getiri ile ABD hisse senetlerinin yüzde 5,8’lik performansını geride bıraktı.

Uzmanlar, altının uzun vadede tarihsel ortalamalarının üstünde performans göstermeye devam etmesini beklemiyor, ancak varlık dağılımında stratejik olarak önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor.

Yatırımda strateji: Ucuza al, pahalıya sat

Deutsche Bank uzmanları, yatırımcıların herhangi bir varlık sınıfına aşırı yatırım yapacakları zamanı, fiyatlar düşükken; dağılımı azaltmaları veya artırmamaları gereken zamanı ise fiyatlar yüksekken belirlemeleri gerektiğini söylüyor.