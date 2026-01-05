Deutsche Bank hisseleri 2008’den bu yana ilk kez defter değerini aştı

Almanya merkezli Deutsche Bank'in hisseleri, küresel finans krizinin başlangıcından bu yana ilk kez defter değerinin üzerinde işlem gördü.

Oksijen'in Financial Times'tan derlediği habere göre bu değişikliği bankanın hukuki engeller, değer düşüşleri ve yeniden yapılanma sürecinin ardından kaydettiği bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

Hisse, pazartesi günü erken işlemlerde 33,95 euro seviyesine yükselerek bankanın en son açıklanan hisse başına defter değeri olan 33,66 euroyu geçti.

Defter değeri, bir işletmenin sahip olduğu varlıkların muhasebe kayıtlarında belirtilen değerini ifade ediyor.

Bu kavram, bilanço üzerinde görülen varlıkların toplam değerini temsil eder ve genellikle satın alma maliyeti üzerinden amortisman düşüldükten sonra kalan tutar olarak hesaplanır.

CEO Sewing bankayı Avrupa'nın şampiyonu yapmak istiyor

CEO Christian Sewing'in bankayı Avrupa’nın bankacılık şampiyonuna dönüştürme hedefinin bir parçası olarak görülen bu değişiklik, Sewing’in yeniden yapılanma planları için de bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Hisse, Mart 2020’de en düşük seviyesine gerileyerek beş euronun altına düşmüş ve defter değerinin yalnızca 0,19 katı seviyesinde işlem görmüştü.

Bankanın karları, Avrupa Merkez Bankası’nın negatif faiz politikaları ve milyarlarca euro tutarındaki yeniden yapılanma maliyetleri nedeniyle olumsuz etkilenmiş, işten çıkarma planları da gecikmelerle karşılaşmıştı.

Yatırımcı güveni, Avrupa banka hisselerinde üç yıl süren geniş çaplı bir rallinin ardından geri dönerken banka uzun süredir devam eden hukuki mücadeleleri çözdü, zarar eden faaliyetlerden çıktı ve sabit getirili menkul kıymetler ile kurumsal bankacılığa odaklanmasını artırdı.

Bankanın hisseleri son bir yılda yaklaşık iki kat artmasına rağmen, hala 2008 başlarındaki seviyelerinin yaklaşık yarısında bulunuyor.

Bankanın piyasa değeri o dönemde yaklaşık 35 milyar euro iken hukuki cezalar ve perakende bankası Postbank’ın satın alımı nedeniyle zayıflayan bilançosunu güçlendirmek için en son 2017’de olmak üzere toplam yaklaşık 33 milyar euro tutarında yeni özkaynak artırımıyla birlikte 65 milyar euro seviyesine yükseldi.

Deutsche Bank, ekim ayında açıkladığı verilerle 2007’den bu yana en yüksek dokuz aylık karını bildirdi.