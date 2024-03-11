Deutsche Bank: Mart'ta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'

Bankanın Yiğit Onay öncülüğündeki analistleri, "Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45" ifadesini kullandı.