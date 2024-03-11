Deutsche Bank: Mart'ta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
Deutsche Bank, Türkiye'de Mberkez Bankası'nın enflasyon oranlarındaki 'kötüleşme' nedeniyle "yüksek ihtimalle" politika faizini 500 baz puan artıracağını tahmin etti. Banka, Mart ayındaki toplantıda faizin % 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini söyledi.
Bankanın Yiğit Onay öncülüğündeki analistleri, "Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45" ifadesini kullandı.