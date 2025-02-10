Deutsche Bank Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sürmesini bekliyor!

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e'deki Küresel Görünüm programında Türkiye ekonomisine yönelik faiz ve enflasyon beklentilerini paylaştı. Onay, mart ayında Merkez Bankası’ndan 250 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini ve yılın ilk yarısında politika faizinin yüzde 38,5 seviyesine gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Yıl sonu için ise faiz tahminleri yüzde 32,5 düzeyinde şekilleniyor.

Enflasyon beklentisi: 2025 sonu için yüzde 28

Enflasyon tahminlerinde şimdilik bir revizyona gitmediklerini vurgulayan Onay, 2025’in sonunda yıllık enflasyonun yüzde 28 seviyesinde olacağını öngördüklerini ifade etti. Ancak, kur hareketleri, fiyat ayarlamaları ve fiyat katılıkları gibi faktörleri yakından izlediklerini belirterek, yukarı yönlü risklere dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın revizyonu ne anlama geliyor?

Onay, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinde yaptığı güncellemeleri değerlendirirken, sağlık fiyatlarındaki artışın ocak ayında aylık enflasyona 0,6 puanlık katkı yaptığını hatırlattı. "Bu güçlü bir etki ve Merkez Bankası, Kasım ayındaki tahminlerinde bunu ön plana çıkarmamıştı. Ancak şimdi piyasa beklentileriyle daha uyumlu bir tablo görüyoruz" dedi.

Piyasalar ve hane halkı enflasyon algısında ayrışma var

Enflasyon beklentileri konusunda piyasa katılımcıları ile hane halkı arasındaki farklara dikkat çeken Onay, "Finansal piyasa katılımcıları, Merkez Bankası yönlendirmelerine daha duyarlı. Ancak hane halkı, gerçekleşen enflasyona odaklanıyor ve baz etkisiyle enflasyon beklentilerinde bir düşüş görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sıkı para politikası devam ediyor

Merkez Bankası’nın para politikasında sıkı duruşunu sürdürdüğünü belirten Onay, "2025 tahminleri güncellendi ancak 2026 beklentileri sabit tutuldu. Bu, uzun vadede enflasyonu düşürmeye yönelik bir duruşun korunduğunu gösteriyor" dedi.

Faiz indirim sürecine ilişkin de konuşan Onay, "Beklentimiz yüzde 3,5 - yüzde 4 aralığında bir patika. Merkez Bankası’nın yönlendirmesi de bu seviyeleri işaret ediyor. Öngörülerimiz doğrultusunda faiz indirimi sürecek" ifadelerini kullandı.