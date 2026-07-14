Deutsche Bank raporu: iPhone'un en pahalı satıldığı ülke Türkiye oldu

Deutsche Bank Research Institute, dünya genelindeki fiyat seviyeleri ve yaşam maliyetlerini mercek altına aldığı "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) başlıklı yıllık raporunun 10'uncu sayısını yayımladı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova tarafından hazırlanan araştırmada, 69 şehir; yaşam maliyetleri, ücret seviyeleri, kira bedelleri ve temel tüketim harcamaları üzerinden karşılaştırıldı

ABD fiyatının 2,2 katına satılıyor

Raporda Türkiye ise akıllı telefon fiyatlarıyla öne çıktı. Deutsche Bank'ın incelediği 41 ekonomi arasında Türkiye'nin iPhone'un en pahalı satıldığı ülke olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre Türkiye'de satılan bir iPhone'un fiyatı, ABD'deki satış fiyatının yaklaşık 2,2 katına ulaşıyor. Rapora göre iPhone'un ABD'den daha ucuza satıldığı ülkeler arasında ise yalnızca Güney Kore ve Japonya yer alıyor.