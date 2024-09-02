Deutsche Bank Tarman: Türkiye hikayesi olumlu, yabancı ilk önce kredibilite istiyor

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, haberler/deutsche-banktarman-turkiye-hikayesi-olumlu-fiyatlaniyor-simdi-biraz-kanit-gostermek-gerekecek-h3554">CNBC-e’de Berfu Güven'in konuğu oldu.

Tarman, Japon Merkez Bankası'nın faiz politikasında gerçekleştirdiği değişiklik sonrasında trilyonlarca dolarlık carry-trade pozisyon kapatmaların, global bazda varlık satışlarını tetiklediğini ve “Kara Pazartesi” olarak adlandırılan 5 Ağustos 2024'te yaşanan çöküşlerin görüldüğünü söyledi. Tarman, 5 Ağustos’ta yaşananlar ve ABD'de haftanın önemli verilerinden biri olan tarım dışı istihdam verisine yönelik beklentileri şu şekilde aktardı:

"İnsanlar, 5 Ağustos'taki mini felaketten çok korktular, sonra mükemmel bir şekilde geri geldik. 2 Ağustos'ta büyüme rakamlarının aşağı gelmesinin ardından 5 Ağustos derken çok çabuk aşağı geldik ama sonra toparladık, beklentim zaten olması gereken yere yavaş yavaş geliyoruz. 1 yıl önce Fed'den 6-7 indirim beklemek abartıydı. Şimdi sakinleşiyoruz, Powell'ın da istediği dengeye oturdu. Bunlar piyasa için de iyi olacak. Bütün dünyadaki orta ve alt kesim için beklenen nefes alma olacak.”

“Hisse senetleri aşağı gider”

Tarman, 6 Eylül istihdam verisinin çok önemli olduğunu aktarırken, 5 Ağustos'ta olanların henüz hafızalarda taze olduğuna vurgu yaparak şunları iletti:

“Şimdi bir de okula dönüyoruz. 6 Eylül için 150 bin-175 bin gibi beklenti var. Daha böyle 100 bine yakın gelirse, bir de işsizlik oranı 4,4, 4,5 çıkarsa korku gelir. Sadece resesyon değil çok büyük bir durulma olacak korkusu olabilir. Hisse senetleri aşağı gider. Beklenti 175 bin ya da yukarı, 200 bin olur mu diye fısıldayanlar da var. Öyle olursa bir anda faizlerde daha da yükselme olur."

“Fed’in 50 puan indirim yapması için istihdamın çok kötü gelmesi lazım”

Tarman, Fed'in faiz indiriminde 25 baz puan ile 50 baz puan fiyatlamalarına yönelik, ABD istihdam verisinin çok kritik olduğuna dikkat çekti ve 50 baz puan indirim için “istihdam verisinin kötü gelmesi" gerektiğini söyledi.

Dolarda Fed’in faiz indiriminin, Türkiye ve dünyanın geri kalanı için “biraz nefes almak demek” olduğunu söyleyen Tarman, "Fed'in kendi haritasında gibi 25 baz puan şeklinde giderse, karnesi iyi olan ülkeler için bu iyiye işaret. Yumuşak iniş senaryosu Türkiye’ye nefes aldırır" dedi.

“Yabancı fiyatlanmayı doğru buluyor ama ilk önce kredibilite istiyor”

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik pozisyonlarında, sepetlerinde özellikle FX ve FX opsiyonlarda TL varlıklar olduğuna dikkat çeken Tarman, “Ağustosta görece carry'ye göre iyi gitmedi ama Meksika ve Brezilya ile karşılaştırınca daha az çıkış oldu. Türkiye hikayesi olumlu fiyatlanıyor. Şimdi biraz kanıt göstermek gerekecek. Kasım gibi aralık gibi enflasyonda inişi görmeleri gerekecek. İşler iyi giderse enflasyonu indirebilirsek faiz indirimi gelebilir. O yüzden yabancı fiyatlanmayı doğru buluyor ama ilk önce kredibilite istiyor” dedi.

“BRICS hamlesi olumlu”

Türkiye'nin BRICS'e girmek için talepte bulunduğu haberlerini de değerlendiren Tarman, iki tarafla da ilişkileri iyi tutmanın olumlu bir şey olduğunu söylerken, "Bizim gibi önemli bir ülke için denge politikası doğru” dedi.

Tarman, Deutsche Bank analistleri Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 42 olduğunu tekrar hatırlatırken, 3 Eylül'ün ve 4 Ekim'de açıklanacak enflasyon verilerinin önemli olduğunu söyledi.

Euro/dolar paritesinde ne bekleniyor?

Tarman, haziran ayında Deutech Bank’ın Frankfurt'ta gerçekleştirdiği makro konferansta, yaklaşık 190 tane müşteri ile yapılan görüşmelerde, 189'u yatırımcının euro/dolar 1,10'dan önce 1,3'ü görecek fikrini savunduğunu belirtti ve şunları ekledi:

"Benim içimdeki hissiyat, 6 Eylül'deki rakam 100 binlerin altında gelmezse bence dolar biraz daha taktiksel olarak güçlü gidecek. Ondan sonra şu anki moda '6 ay sonra dolara çok büyük satış olacak' demek dolayısıyla bir anda 6 ay sonrası için 1,15'ler havada uçmaya başladı."