Deutsche Bank, TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı

Deutsche Bank Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika Araştırma Direktörü Hans-Christian Wietoska, "Bu sefer TCMB'nin beklemeye geçerek faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

CNBC-e yayınına konuk olan Wietoska, "Çatışmalar nedeniyle Türkiye tahminlerimizde değişiklikler olabileceğini görüyoruz ama henüz tahminlerimizi değiştirmedik. Bu süre ve şiddete bağlı bir durum" dedi.

Türkiye'nin 219 milyar dolar, brüt, 75 milyar dolar civarında net rezervi olmasının önemli tampon olduğunu vurgulayan Wietoska, "Türkiye'ye giren 35 milyar dolar carry’nin 20 milyar doları tahvil bono piyasasında. Panikleyecek bir durum yok. Müşterilerimizden de panik içerikli uyarılar gelmiyor. Bir nakit çıkışı ve altına yönelim olursa, TCMB daha önce olduğu gibi faiz artırabilir ve şaşırtıcı olmaz. Bununla birlikte şu anda buna ihtiyaç yok" diyerek sözlerini noktaladı.