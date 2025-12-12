Deutsche Bank, TCMB'nin faiz indirimlerinin sürmesini bekliyor mu?

Deutsche Bank Araştırma Ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayı toplantısında politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 38'e çekmesini beklentileri yönünde bir karar olduğunu belirtti.

Banka, TCMB'nin 2026’da da ihtiyatlı gevşeme döngüsünü devam ettirmesini beklediğini açıkladı.

“Karar metni dengeli ve ihtiyatlı”

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay, TCMB'nin beklenenden bir miktar daha fazla faiz indirimine gitse de açıklamasında dengeli yaklaşım, hatta ihtiyatlı bir ton benimsediğini kaydetti.

Deutsche Bank değerlendirmesinde, gelecek yıl boyunca TCMB'nin her toplantısında 100 baz puan kademeli indirime gitmesini ve 2026 yılının sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine ulaşmasını öngörüyor. Deutsche Bank, 2026 yılı sonunda Türkiye'de enflasyonun ise yüzde 24 olmasını bekliyor.

“Riskler dengeli”

Deutsche Bank, bu indirimlerin hızının, özellikle önden yüklemeli indirimlerin (150 baz puanla devam etmek) enflasyonun yönüne, beklentiler üzerindeki gelir politikasının etkisi ve yönlendirilen fiyatların ayarlanmasına bağlı olacağını kaydetti.

Bu görünüme yönelik risklerin dengeli olduğunu belirten Alman bankası, gelişen jeopolitik ortam ve düşük enerji fiyatlarının dezenflasyonu hızlandıracağını ve ve daha hızlı faiz indirimine olanak sağlayacağını kaydetti.

Bankaya göre buna karşılık, yurt içi yatırım güvenini etkileyen olumsuz politik-ekonomik gelişmeler veya beklenenden daha yapışkan enflasyonun daha kademeli patika veya potansiyel geçici duraksamayı gerektirebileceğini ifade etti.

“Politika faizinin yüzde 25’te dengelenmesini bekliyoruz”

Banka değerlendirmesinde "Genel olarak, risklerin temel senaryomuza kıyasla daha sığ bir gevşeme döngüsüne doğru eğilim göstermesini düşünüyoruz. 2026 yılının sonrasında, yüksek enflasyon belirsizliğine rağmen 2027 sonunda politika faizinin yüzde 25’te dengelenmesini bekliyoruz" denildi.