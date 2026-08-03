Deutsche Bank: Türkiye en cazip yatırım tercihi

Deutsche Bank stratejistleri Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından hazırlanan 31 Temmuz tarihli Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Makroekonomi ve Strateji Haftalık Raporu hazırladı. Raporda, Türkiye’nin sabit getirili varlıklarının destekleyici para politikası görünümü ve istikrarlı şekilde güçlü uzun dönem getiri özellikleri sayesinde artık değerlendirme tablosunda en cazip piyasa konumuna ulaştığı belirtildi.

Türkiye en cazip tahvil piyasaları arasında

“Olumlu teknik görünüm (düşük yatırımcı pozisyonlanması ve yaz aylarında elverişli net tahvil arzı dinamikleri), cazip değerleme seviyesi ve risk ayarlı güçlü getiri beklentileri bu görünümü daha da desteklemektedir” denilen raporda, “Zayıf iç büyüme dinamikleri ve hızla gerileyen enflasyon baskıları nedeniyle önümüzdeki dönemde para politikasında gevşeme beklentisi, yerel tahvillere ilişkin yukarıdaki olumlu unsurlarla birleştiğinde, düşen petrol fiyatları ve Fed’in faiz döngüsüne daha az duyarlı ülkeler arasında Türkiye’yi en cazip yatırım tercihi haline getirmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Stratejistler, Türk tahvilleri için öne çıkan zayıf yönlerin ise kredi notuna ilişkin görünüm, mali dinamiklerdeki bir miktar bozulma ve düşüş eğiliminde olmasına rağmen temel enflasyonun hala yüksek seyretmesi olduğunu ifade etti.

Deutsche Bank Türkiye’de uzun vadeli tahviller yerine orta vadeli tahvilleri tercih ediyor. Raporda, bunun nedeni olarak yaklaşan TCMB faiz indirim döngüsünden orta vadeli tahvillerin uzun vadeli tahvillere kıyasla daha fazla fayda sağlamasının beklenmesine işaret edildi.