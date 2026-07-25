Deutsche Bank Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisini yükseltti

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımladığı analizde, politika faizinin sabit tutulmasının temel nedenleri arasında artan küresel jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetlerini gösterdi.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay imzasını taşıyan raporda, TCMB'nin piyasa fonlamasını üst bant olan yüzde 40 seviyesinden sürdürmesinin dış koşullardaki bozulmayla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

Enflasyon ve faiz beklentileri yükseltildi

Raporda, Brent petrol fiyatındaki kısa sürede yüzde 35'i aşan yükseliş ile akaryakıttaki vergi düzenlemelerinin benzin ve motorin fiyatlarını artırdığı, bunun da enflasyon patikasına yaklaşık 1,5 puan ilave yük getirdiği hesaplandı.

Avrupa doğal gaz fiyatlarında yüzde 50'yi aşan artış ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükselişin de dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Deutsche Bank, daha önce yüzde 28,5 olarak açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a, yıl sonu politika faizi beklentisini ise yüzde 35'ten yüzde 36'ya yükseltti.

Faiz indirimi beklentisi ötelenebilir

Banka, mevcut fonlama maliyetinin yüzde 40'tan politika faizi olan yüzde 37'ye çekilmesine yönelik normalleşme adımlarının eylül ayına ertelendiğini öngördü.

Raporda, doğrudan faiz indirimlerinin ise ancak yılın son çeyreğinde gündeme gelebileceği ifade edildi.

2027 senaryosuna dikkat çekildi

Deutsche Bank, Brent petrol fiyatının kalıcı olarak 100 doların üzerinde seyretmesi, enerji maliyetlerinin yüksek kalması ve cari açığın genişlemesi halinde TCMB'nin sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre korumak zorunda kalabileceğini değerlendirdi.

Banka, bu olumsuz senaryoda faiz indirimlerinin 2027 yılına kadar ertelenebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan raporda, jeopolitik gerilimlerin azalması ve enerji fiyatlarının gerilemesi halinde enflasyon görünümünün iyileşebileceği, bunun da TCMB'nin piyasa fonlamasını normalleştirme ve faiz indirimlerine öngörülenden daha erken başlamasına imkan sağlayabileceği belirtildi.