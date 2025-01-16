Deutsche Bank, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

Deutsche Bank Research, Türkiye'de 2025 yılında ekonominin potansiyelinin altında faaliyet göstereceğini ancak derin bir resesyonun olası olmadığını belirtti.

Türkiye'de 2024 GSYH beklentisini yüzde 2,9 olarak belirten banka, 2025 için yüzde 2,8, 2026 için ise yüzde 4,7 tahminde bulundu.

Toparlanma hızlı olmayacak

Deutsche Bank geçtiği notta, TCMB'nin gevşeme döngüsünü başlatmasına rağmen 2025 yılında keskin bir ekonomik toparlanma beklemediklerini ifade etti.

Deutsche Bank analistleri, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak 2025'te hız konusunda risklerle karşı karşıya olabileceğini belirtti.

Beklentiler yükseldi

Banka, 2025 yılı boyunca enflasyondaki düşüşün devam edeceğine işaret ederken, ekonominin kademeli olarak yeniden dengelenmesi ve enflasyon beklentilerinin ısrarla yüksek seyretmesi nedeniyle potansiyel enflasyon yapışkanlığı konusunda endişelerinin devam ettiğini açıklarken, 2025 enflasyon beklentisini yüzde 26’dan yüzde 28'e revize etti.

Para politikası konusunda ise banka, TCMB'nin yakın vadede aralık toplantısıyla aynı hızda faiz indirimine devam etmesini beklediklerini ve ocak ayında 250 baz puan faiz indirimi öngördüklerini ifade etti.

Banka, 2025 yılı sonunda politika faizi beklentisini yüzde 30'dan yüzde 32,50'ye yükseltirken, politika faizinin nisan ayına kadar yüzde 40’a düşeceğini öngördüler.

Faiz indirimi sonrası tahminler değişmemişti

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın 26 Aralık’ta yaptığı 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından, asgari ücret artışının kendi öngörüleri çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, 2025 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 26 ve politika faizi tahminini de yüzde 30 seviyesinde korumuştu.

Dolar tahmini de değişti

Türkiye ekonomisine ilişkin bazı öngörülerini revize eden Deutsche Bank, dolar/TL tahminini de açıkladı.

Deutsche Bank analistlerinin, yıl sonu dolar/TL tahminleri 43 seviyesinde olurken, raporda “enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna” işaret edildi. 2026 sonu dolar/TL tahmini de 49 seviyesinde oldu.