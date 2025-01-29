Deutsche Bank/Özalp: Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi artıyor

Deutsche Bank Türkiye CEO’su Orhan Özalp, Bloomberg HT’de katıldığı yayında Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirdi.

ABD’de Başkan Trump’ın göreve gelmesiyle belirsizliklerin arttığına değinen Özalp, “Küreselde Trumpla ilgili çok daha agresif bir beklenti vardı. Göreve gelmeden öncesine baktığımızda Amerikan 10 yıllıklarında da piyasa çok daha agresif tarife politikası uygulanmasını gümrük vergilerinin de enflasyonist bir baskı oluşturacağı endişe ediliyordu ancak 10 günlük süreçte Trump’ın bazı konularda o kadar da agresif olmayacağı ama jeopolitik tarafta da tahmin edilenden, alışılmış normların çok daha ötesinde davranabileceğini gördük” dedi.

Teknolojinin de son gelişmelerden sonra belirsizlikler arasına yer aldığını söyleyen Özalp, “'Teknolojik olarak Amerika’nın üstünlüğü devam edecek mi etmeyecek mi?' gündemde yoğun olarak takip edilen konulardan oldu” diye ekledi.

“Avrupa’da resesyonun engellenmesi Türkiye için de önemli”

Avrupa’da Türkiye’nin önemine dikkat çeken Özalp konuşmasına şöyle devam etti:

“Alman seçimleri Avrupa açısından önemli. Avrupa’nın güç ekseninin Polonya ve İtalya’daki güçlü liderler etrafında, Almanya’nın devam edip etmemesi önemli bir faktör. Teknoloji anlamındaki bürokrasi işlerin yavaşlığı ve uzunluğu Almanya politikasını belirleyici bir güç olarak şekilde tekrar dizayn edilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği’nin ihracatımızın yüzde 50’sine tekabül eden ağırlığa sahip bizim en önemli dış ticaret partnerimiz de Avrupa Birliği olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği’nin tekrar hızlıca büyümeye geçmesi, Almanya dâhil bazı ülkelerin ikinci veya üçüncü yıl resesyonu engellemesi Türkiye için de önemli olacak.”

“Yabancı yatırımcılar Türkiye’yi radarına aldı”

Özalp yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin arttığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle aralık ayındaki Merkez Bankası toplantısı sonrası aralık ayı gelen enflasyon rakamları asgari ücrete yapılan zam oranı, yabancı yatırımcılara her geçen gün daha fazla ikna olmaya ve Türkiye’deki ağırlıklarını arttırmaya ikna etti. Son 15 gündür özellikle bono piyasasında 2015- 2016’dan beri görmediğimiz belli fonların Türkiye’ye tekrar yatırım yaptığını görüyoruz. Merkez Bankası ocak toplantısından sonra kısa vade pozisyonları da almaya başladılar. Türkiye uzunca bir süreden sonra küstürdüğü yabancı yatırımcıyı ikna etmiş durumda geçen yıl Türkiye’yi radarlarını almışlardı."