Deutsche Bank'tan 2024 için 'Türk tahvilleri' tahmini

Deutche Bank'a göre, TL cinsi tahviller 2024 yılının en iyi yatırımı olabilir. Christian Wietoska öncülüğündeki analistler, "Yapısal olarak boğa tutumuna dönmek için hâlâ birkaç ay daha var. TL tahvillerde 200-400 baz puanlık daha fiyatlama aralığı olacaktır. Bundan sonra ise bu tahviller yapısal perspektif dolayısıyla değer sunacaktır" ifadesini kullandı.

TL'de değer kaybı daha kademeli olabilir

Enflasyonist baskılar, yüksek hacimli tahvil ihraçları ve en az 500 baz puanlık daha faiz artışının yıl sonuna dek tahvillerde daha fazla değer kaybına yol açacağını belirten analistler; "Yüksek enflasyon TL'de nominal değer kaybının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor, ancak gelecek sene ve sonrasında bu değer kaybının daha kademeli olmasını bekliyoruz" olarak değerlendirdi.