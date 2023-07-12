Deutsche Bank'tan BoE için faiz tahmini
Deutsche Bank'a göre, İngiltere Merkez Bankası'nın ağustos ayında faizi 50 baz puan artırması daha güçlü bir olasılık olarak görünüyor.
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) art arda ikinci bir 50 baz puanlık artış yapma olasılığının, olmamasından daha muhtemel olduğunu öngörüyor.
Deutsche Bank kıdemli ekonomisti Sanjay Raja tarafından yazılan bir notta, iş gücü piyasası verilerinden ücretlerde görülen yüzde 7,3'lük artışın, BoE Para Politikası Komitesi'nin endişesini artıracağını düşündüğünü belirtti.
Deutsche Bank, ağustos oranı tahmini yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye çıkardı. Eylül'de terminal faiz oranını ise yüzde 5,75 seviyesinde tuttu.
BoE'nin ilk toplantısı 3 Ağustos'ta, sonraki toplantısı ise 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.