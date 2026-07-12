Deutsche Bank'tan 'dolarda dinamik değişiyor' uyarısı: Kaderi artık merkez bankaları belirlemeyecek

Banka, ABD tahvillerine yönelik talebin zayıfladığına, buna karşın teknoloji hisselerine ilginin güçlendiğine dikkat çekerken, bu eğilimin doların geleceği açısından belirleyici olabileceğini vurguladı. Raporda ayrıca Çin'in renminbiyi uluslararası finans sisteminde daha etkin hale getirme adımlarının önümüzdeki yıllarda küresel mali dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.

Doların dinamikleri değişiyor

Araştırma notunda, ABD'nin dış finansman yapısında dikkat çekici bir dönüşüm yaşandığı belirtildi. Buna göre yatırımcıların ABD tahvillerine olan ilgisi azalırken, teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelik talep artış gösterdi.

Banka, dolar cinsinden borçlanma araçlarına yönelik talepte yaşanan gerileme ile hisse senedi yatırımlarındaki yükseliş arasındaki farkın tarihi seviyelere ulaştığını kaydetti. Bu gelişmenin, doların artık ağırlıklı olarak merkez bankalarının rezerv tercihleri yerine küresel yatırımcıların risk alma iştahına bağlı olarak hareket ettiğine işaret ettiği değerlendirildi.

ABD ve Asya'da farklı yatırım eğilimleri öne çıkıyor

Raporda, ABD'de yatırımcıların blockchain teknolojisi ile varlıkların tokenizasyonuna yoğunlaştığı ifade edildi. Bu dönüşümün, Amerikan finansal varlıklarına erişimi kolaylaştırarak uluslararası sermaye akışını hızlandırabileceği belirtildi.

Asya tarafında ise Çin'in renminbinin uluslararası kullanım alanını genişletmeye yönelik stratejisinin öne çıktığı aktarıldı. Deutsche Bank, Batı piyasalarında bu gelişmenin etkisinin henüz yeterince fiyatlanmadığını değerlendirirken, söz konusu sürecin gelecek yıllarda küresel sermaye hareketlerinde önemli değişimlere yol açabileceğini bildirdi.

Asya para birimleri dikkat çekiyor

Raporda, değerleme modellerine göre dünyanın en düşük değerli para birimlerinin önemli bölümünün Asya'da bulunduğu belirtildi. En ucuz on para biriminin altısının Asya ülkelerine ait olduğu, bunlar arasında büyük sanayi ekonomilerinin para birimlerinin de yer aldığı ifade edildi.

Analizde, Çin'in bölgesel döviz piyasalarındaki etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilirken, Avrupa'da jeopolitik risklerin giderek daha fazla önem kazandığı vurgulandı. Japonya'da ise yatırımcıların, yenin hükümetin sanayi, maliye ve ekonomi politikalarına vereceği tepkiyi yakından izlediği aktarıldı.

Deutsche Bank, tüm bu yapısal değişimlerin yatırımcılar açısından yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirtti. Banka, doların performansı değerlendirilirken yalnızca geleneksel ekonomik göstergelerin değil, küresel sermaye akışlarında yaşanan dönüşümün de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.