Deutsche Bank'tan Fed ve TCMB için faiz tahmini

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Korman Tarman, CNBC-e'de yayınlanan Küresel görünüm programında Londra Temsilcisi Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

"ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarının düşük gelmesi bekleniyor"

Ozan Korman Tarman, "Piyasalarda jeopolitik riskler, yapay zeka balonu, borç sorunu, emtia rallisi ve siyaset izleniyor. Şu anda küresel piyasalarda şampiyon gelişmekte olan ülkeler. İyimser tabloyu bozabilecek riskler ABD'de resesyon veya tahvil faizlerin yükselmesi. ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarının düşük gelmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Fed'in 3 kere faiz indirimine gitmesini bekliyorum"

Deutsche Bank'ın resmi tahmininin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde bir kez indirim yapacağı yönünde olduğunu hatırlatan Tarman, "Ben Fed'in bu yıl hazirandan başlayarak 3 kere faiz indirimine gitmesini bekliyorum" dedi.

"Japonya faiz artışı için yeşil ışık verecek"

Japonya’ya ilişkin beklentisini de paylaşan Tarman, "Japonya daha hızlı normalizasyon ve faiz artışı için yeşil ışık verecek" şeklinde konuştu.

Türkiye için mart beklentisi 100 baz puan

Tarman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) mart ayı için 100 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini dile getirdi:

"Türkiye ile ilgili mart tahminimiz 100 puan indirim. Ramazanda fiyatların nasıl gideceği ve şubat enflasyonu önemli."