Deutsche Bank’tan Türkiye analizi: Dolar, faiz, enflasyon beklentisi açıklandı

Alman Deutsche Bank’ın EMEA bölgesine yönelik hazırladığı son değerlendirmede, Türkiye ekonomisi için ılımlı büyüme, kademeli dezenflasyon ve sınırlı mali hareket alanı öngörüldü. Raporda, para politikasında dikkatli faiz indirimlerinin süreceği, rezerv pozisyonunun dengeli kalacağı ve 2026 yılına doğru orta vadeli tahvillerde olumlu seyrin güçleneceği aktarıldı.

Carry trade uyarısı

Deutsche Bank, Türkiye açısından şu anda 'carry trade' fırsatlarının öne çıktığını, ancak yıl ilerledikçe getirilerin gerilemesi ve enflasyondaki yapışkan seyrin risk-getiri dengesini olumsuz etkilemeye başlayacağını ifade etti.

2025 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi

Rapora göre Türkiye ekonomisi, 2025’in ilk 9 ayında yüzde 3,7 büyüme ortaya koyarak dayanıklılığını korudu. Yüksek reel faiz ve mali sıkılaşmaya karşın güçlü iç talep, altın fiyatlarındaki yükseliş, kredi genişlemesi ve deprem sonrası inşaat faaliyetleri büyümeyi destekleyen temel bileşenler olarak vurgulandı.

Deutsche Bank, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseltti; 2026 için beklentisini yüzde 4,2 olarak belirledi. Savunma, hizmet ve inşaat sektörlerinin öne çıktığı, buna karşılık düşük katma değerli sektörlerin, özellikle tekstilin zayıf görünüm sergilediği aktarıldı.

2026 enflasyon tahmini

Deutsche Bank, 2025’in ilk yarısında baz etkisiyle hızlı gerilediği ve enflasyonun yılın ikinci yarısının son ayında momentum kaybettiği belirtti. Gıda fiyat artışlarının, hizmet enflasyonundaki sert yapışkanlığın ve baz etkisinin zayıflamasının, yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin üzerinde kalmasına yol açacağı ifade edildi.

2026 sonu için yüzde 23,8 enflasyon tahmini paylaşıldı. Banka, dezenflasyon sürecinin süreceğini ancak düşüşün önceki yıllara kıyasla daha kademeli ilerlemesini bekliyor.

