Deutsche Bank’tan Türkiye raporu: Enflasyon yukarı, büyüme aşağı

Deutsche Bank’ın Türkiye’ye yönelik “Daha zorlu makro patika" başlıklı raporunda, enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncellenirken, büyüme tahminlerinde de sınırlı düşüş öngörüldü.

Artan maliyetler ve dış talepteki zayıflama sebebiyle enflasyonda yükseliş öngören Deutsche Bank analistleri, İran'da süren çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğünü; enerji fiyatlarındaki yükselişe yüksek hassasiyeti olan Türkiye ekonomisinin de enflasyon ve cari dengede etkileneceğini belirtti.

Enflasyonda düşüşte zorlanma öngörülen raporda, enerji fiyatlarındaki yükselişin oluşturacağı baskı ve hizmet enflasyonunda risklere işaret edilerek yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25'ten yüzde 27,5'e yükseltildi.

Büyümede de zayıf dış talep ve finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle ekonomideki kırılganlıkların arttığı belirtilerek yıl sonu büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 3,2'ye revize edildi.

"Faiz indirim ihtimali masadan kalktı"

Deutsche, nisan ayında faiz indirimi ihtimalinin masadan kalktığını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını bir süre daha koruyacağını öngördü.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve enerji fiyatlarının gevşemesi varsayımına dayanan ana senaryoda, TCMB'nin nisan toplantısında mevcut duruşunu koruyarak politika faizini yüzde 37'de sabit tutması bekleniyor. Politika faizi tahmini de 2026 sonu için yüzde 31'den yüzde 33,5 seviyesine yükseltildi.

Raporda, çatışmanın uzaması ve enflasyon beklentilerinin bozulması durumunda ek sıkılaşma risklerine de dikkat çekildi.