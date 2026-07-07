Deutsche Bank'tan Türkiye tahmini: Faiz ve enflasyon beklentisi açıklandı

Deutsche Bank, CEEMEA 2026 ikinci yarı görünüm raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını korurken temkinli faiz indirimlerine devam edeceğini değerlendirdi.

Banka, politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda yüzde 36'ya, yıl sonunda yüzde 35'e, 2027 sonunda ise yüzde 31'e gerilemesini bekliyor.

Dolar/TL tahmini

Raporda, dolar/TL kurunun 2026 yıl sonunda 51, 2027 yıl sonunda ise 65 seviyesine yükseleceği öngörüldü.

Deutsche Bank, 2026 yıl sonu için euro/TL tahminini ise 63,8 olarak açıkladı.

TL için değerlenme beklentisi

Banka analistleri, yüksek reel faiz nedeniyle Türk lirasının son yıllarda reel bazda önemli ölçüde değerlendiğine dikkat çekti.

Raporda, bu durumun tüketim amaçlı ithalatı artırdığı, doğrudan yabancı yatırımların (FDI) ise son 20 yılın ardından ilk kez negatife dönmesinin kurdaki değerlenmeye ilişkin endişeleri güçlendirdiği ifade edildi.

Buna karşın turizm gelirleri ile altın fiyatlarındaki gerilemenin kısa vadede Türk lirasını destekleyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Büyüme ve enflasyon beklentileri açıklandı

Deutsche Bank, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3 büyümesini beklediğini açıkladı.

Banka, 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 30,5, cari açığın milli gelire oranını yüzde 2,9, bütçe açığının milli gelire oranını ise yüzde 3,5 olarak öngördü.