Deutsche Bank/Tarman: 2026’da Türkiye’de tablo olumlu olabilir

Deutsche Bank Makro Başkanı Ozan Tarman, bugün Fed'in şahin bir faiz indirimi yapacağını öngördü.

CNBC-e canlı yayınına katılan Tarman, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinde, "TCMB'den kurumsal olarak 150 baz puan indirim bekliyoruz. 2026'da Türkiye, gelişmekte olan piyasalar gibi olumlu olabilir" şeklinde sıraladı.

Powell, Fed’de kalabilir

"Yapay zekâ ve özel kredi kaygıları Powell'i panikletti" diyen Tarman, "Faiz kararına ilişkin Fed üyelerinde tarihi ayrım görebiliriz. Fed, ocak ayında da indirim yaparsa, şaşırmam. Powell, görev süresi bittikten sonra, guvernör olarak Fed'de kalabilir. Dolar yıla zayıf başlar ama sonra toparlanabilir" diye devam etti.

2026’nın riskleri neler?

ABD 10 yıllıklarının yüzde 4,80-yüzde 5,00'lere gitmedikçe genel rüzgârın değişmeyeceği öngörüsünde bulunan Tarman, "Fx ve tahvil tarafında Mart seviyelerine geldik. Mevcut şartlarda FX tradlerinde Ocak-Şubat döneminde yıla iyi başlayabiliriz. ECB, Japonya, Avustralya MB, ABD güvercinken bile faiz yükseltebilir. 2026 sonu için Euro/dolar paritesinde 1.22-1.25'ler söz konusu olabilir ama bunun için Asya'dan yardım gerekiyor. Japonya, yılbaşından önce faiz artırır ama 2026'da beklemede kalabilir" dedi.

Tarman, "Yapay zekâ balon mu, değil mi? Özel kredi patlayacak mı kaygıları, tahvil korkuları önümüzdeki riskler olarak görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.