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Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dünyanın en büyük bankası olan Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye'de ATM kullanımını sonlandırıyor.

Haber Merkezi
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Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor
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Türkiye'de 19 şubesiyle hizmet veren dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC, ATM'leri devre dışı bırakıyor.

Tekstilbank'ı 2014 yılında satın alarak Türkiye bankacılık piyasasına giren ICBC, küresel çapta devasa krediler kullandırıyor.

Türkiye'de kısıtlı şubesiyle hizmet veren bankanın dünya çapınca milyonlarca müşterisi bulunuyor.

ATM'lerden işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek

Bankanın tüm müşterilerine gönderilen SMS'te yer alan bilgilere göre ICBC Bank Turkey ATM'lerinin devre dışı kalacağı ve Türkiye'de bulunan tüm diğer banka ATM'lerinin ücretsiz olarak kullanılacağını belirtti.

ATM'leri ücretsiz kullanmak için tek şart mobil şubeye her ay giriş yapılması. NTV'nin aktardığına göre, mobil şubeye giriş yapıldıktan sonra 30 gün boyunca istenen tüm ATM'lerden işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bankadan müşterilerine gönderilen SMS şöyle:

"Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."

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