ING eylül enflasyonu beklentisini açıkladı
ING Global, Türkiye’de eylül ayında enflasyonun aylık yüzde 2 olarak gerçekleşmesini, yıllık enflasyonun ise ağustostaki yüzde 31,5 seviyesinden yüzde 30’a gerilemesini bekliyor.
ING Global, Türkiye’nin eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentilerini açıkladı.
Kurum, ağustosta yüzde 31,5 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30’a gerilemesini öngörürken, aylık enflasyonun yüzde 2 olarak gerçekleşmesini bekliyor.
ING Global, ulaştırma fiyatlarındaki artışa karşın gıda ve eğitim kalemlerinin aylık enflasyondaki ılımlı görünümde etkili olacağını belirtti.
Kurum, yıllık enflasyondaki düşüşte ise geçen yılın aynı ayındaki yüksek bazın destekleyici olacağını öngördü.
Eylül ayı enflasyon verileri pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.