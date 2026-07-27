Dev banka Türkiye'deki 5 şubesini kapatıyor
ICBC Turkey Bank, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik yeniden yapılanma kapsamında 5 şubesinin faaliyetlerine son verdiğini, 3 şubesini ise diğer şubeler bünyesinde birleştirdiğini açıkladı.
ICBC Turkey Bank A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik stratejik planlama kapsamında şube yapılanmasında değişikliğe gittiğini bildirdi.
Açıklamaya göre banka, 5 şubenin faaliyetlerine son verirken, 3 şubeyi ise diğer şubeler bünyesinde birleştirdi.
Hedef operasyonel verimlilik
Banka, söz konusu kararın operasyonel verimliliği artırmaya yönelik yeniden yapılanma kapsamında alındığını belirtti.
Yeniden yapılanmayla birlikte şube ağının daha etkin yönetilmesi, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.
Dünyanın en büyük bankaları arasında
1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor.
Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.