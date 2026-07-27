Dev banka Türkiye'deki 5 şubesini kapatıyor

ICBC Turkey Bank A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik stratejik planlama kapsamında şube yapılanmasında değişikliğe gittiğini bildirdi.

Açıklamaya göre banka, 5 şubenin faaliyetlerine son verirken, 3 şubeyi ise diğer şubeler bünyesinde birleştirdi.

Hedef operasyonel verimlilik

Banka, söz konusu kararın operasyonel verimliliği artırmaya yönelik yeniden yapılanma kapsamında alındığını belirtti.

Yeniden yapılanmayla birlikte şube ağının daha etkin yönetilmesi, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük bankaları arasında

1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor.

Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.