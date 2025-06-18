Dev bankadan dolar ve Euro’da yükseliş beklentisi!

ING Global, haziran ayı küresel döviz piyasaları raporlarında Türkiye'ye de yer verdi.

Dolar/TL’nin gelecek 1, 3, 6 ve 12 ayda sırasıyla 40,15, 41,20, 43,00 ve 47,00 olmasını bekleyen ING, Euro/TL’nin gelecek 1, 3, 6 ve 12 ayda sırasıyla 45,77, 46,97, 49,45 ve 54,05 olacağını tahmin etti.

Dolar/TL an itibarıyla 39,53, Euro/TL 45,45 seviyesinden işlem görüyor.

İran-İsrail gerilimi enflasyonu olumsuz etkileyebilir

ING Türkiye için değerlendirmesinde, "Güçlü baz etkisi ve fiyat baskılarındaki geniş çaplı düşüşler mayıs ayında yıllık enflasyonu aşağı yönlü etkilemiştir. Bu durum, son dönemde piyasalarda yaşanan oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir.

Enflasyonun bu yılın sonunda %30'un altında kalmasını bekliyoruz. Ancak İran-İsrail gerginliğinin daha da tırmanması petrol fiyatlarını yükseltebilir ve dezenflasyon çabalarını olumsuz etkileyebilir.

Rezerv birikimi de yeniden başladı ve son rakam 29,8 milyar dolara ulaşırken, TCMB'nin bankacılık sektörünün döviz likiditesinin bir kısmını zorunlu karşılık artırımı yoluyla kendi bilançosuna aktarma kararı da buna katkıda bulundu. Ancak jeopolitik gelişmeler yakın vadede rezerv biriktirme süreci üzerinde risk oluşturabilir.

TL'de kademeli değer kaybı sürebilir

Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve TL varlıklara yönelik iştahın artmasıyla birlikte TCMB, ortalama fonlama maliyetini bir haftalık repo faizi civarında normalleştirmek için likidite koşullarını gevşetmeye başladı. Bu ortamda, Türk lirası dolar karşısında kademeli değer kaybını mayıs ayında da istikrarlı bir şekilde sürdürürken, şu anda mevcut yönde bir değişiklik görmüyoruz" dedi.