Dev bankadan faiz indirimi analizi: TL’de carry trade getirisi güçlü kalabilir

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BBVA’nın değerlendirmesine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri, Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik carry trade işlemlerinin cazibesini tek başına ortadan kaldırmıyor.

Analizde, carry trade getirilerini belirleyen temel unsurların faiz indirimlerinden çok, TCMB’nin Türk lirasındaki değer kaybını sınırlı tutması ve enflasyonun üzerinde yeterli pozitif reel faiz sağlamayı sürdürmesi olduğu belirtildi.

Faiz indirimlerine rağmen TL getirisi yüzde 2,9’da kalabilir

BBVA analizinde, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekmesinin basit aylık faiz getirisinde yalnızca 8 baz puanlık düşüşe neden olacağı hesaplandı.

Ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık iki faiz indirimi yapılması durumunda da TL varlıklardan elde edilen brüt aylık carry trade getirisinin yüzde 2,9 civarında kalacağı belirtildi. Analize göre bu getiri, yatırımcılar için önemli bir getiri tamponu sunmayı sürdürecek.