Dev bankadan, toplantıların azalmasının faiz indirimine etkisi analizi

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yatırımcılarına bir değerlendirmede bulunan BBVA ekonomistleri Adem İleri ve Seda Güler Mert, toplantı sayısının 12'den 8'e indirildiğini belirterek, "Toplantı tarihlerinin dağılımı reel oranların nasıl evrileceğini görmek açısından kilit önem taşıyacaktır" değerlendirmesini yaptılar.

Ekonomistler, "Önümüzdeki yıl için planlanan toplantıların dağılımını anladığımızda faiz tahminlerimizin patikasını revize edeceğiz" dediler.

BBVA Research ekonomistlerinin değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"TCMB, 2025 yılı para politikası çerçevesinde toplantı sayısını 12'den 8'e indirerek, bekle-gör dönemine yer açtığı için daha cesur bir hamleyle gevşemeye başlayabileceğinin sinyallerini şimdiden verdi. Bununla birlikte, bugünkü PPK kararında TCMB, büyük olasılıkla asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasına ilişkin kararın ardından, enflasyon görünümü konusunda daha rahat hissediyor gibi görünmektedir.

Bununla birlikte, yılbaşındaki idari fiyat artışları ve vergi ayarlamaları ile 2025 yılı başlarında aylık enflasyon eğiliminin nasıl yukarı yönlü hareket edeceğine ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Bu çerçevede TCMB, enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında basiretli bir şekilde hareket edeceğini ve enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmesi halinde para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanacağını taahhüt etmektedir.

Gevşeme, beklentilerin üzerinde başladı

Sonuç olarak, gevşeme döngüsüne beklenenden daha yüksek bir faiz indirimi ile başlanmış ve veriye bağlı bir yaklaşımla dengeli ve temkinli bir iletişim sağlanmaya çalışılmıştır. Toplantı tarihlerinin dağılımı (açıklanacak) reel oranların nasıl evrileceğini görmek açısından kilit önem taşıyacaktır.

Genel olarak TCMB, maliye politikası ile beklenen eşgüdümün sağladığı rahatlıkla gevşeme döngüsüne başlayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, enflasyon beklentilerimizde ihtiyatlı davranıyor ve yılın ilk aylarında aylık enflasyon trendinin nasıl yukarı yönlü hareket edeceğini analiz etmeye çalışıyoruz.

Enflasyonun seyri

Aralık ayı enflasyonunun aylık yüzde 1,6 olacağını ve aylık enflasyon trendinin yüzde 2,5'e yükseleceğini tahmin ediyoruz. İç talep, çok daha zayıf olan toplam arza kıyasla şimdiye kadar sadece sınırlı bir şekilde yavaşladı ve sıkı olsa da finansal koşullar yaz aylarından bu yana zayıflamaya başladı ve enflasyon beklentilerini yüksek tuttu. Bu nedenle yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları enflasyon eğiliminin 1Ç25'te yüzde 2,5-3'e yükselmesine neden olabilirken, beklentilerimize göre bu oran 2Ç25'te yüzde 2-2,5'e, 2Y25'te ise yüzde 1,5-2'ye düşecektir.

Bu nedenle, 2025 yılsonu için yüzde 31 olan fonlama faizi beklentimizde temkinli olmaya devam ediyor ve TCMB'nin iç talepteki normalleşmeyi desteklemek için ihtiyaç duyulduğu sürece özellikle tüketici kredileri üzerindeki kredi büyüme sınırlarını korumasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl için planlanan toplantıların dağılımını anladığımızda faiz tahminlerimizin patikasını revize edeceğiz.”