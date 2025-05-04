Dev mobilya firması Bellona yarın satışa çıkarılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hisselerinin devri için ihaleye çıkıyor. Satış süreci, 13 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle duyurulmuştu.

İhaleye katılmak isteyenlerin, 350 milyon TL teminat yatırmaları ve tekliflerini en geç 5 Mayıs saat 16:30'a kadar sunmaları gerekiyor. İhale, 6 Mayıs saat 10:00’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde yapılacak.

İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti ise 500 bin TL.

İstikbal Mobilya'nın da satılması bekleniyor

Öte yandan, TMSF'nin elinde bulunan bir diğer mobilya markası olan İstikbal Mobilya’nın da önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor.

Geçmişte Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteren Bellona ve İstikbal, holdingin FETÖ ile iltisakı nedeniyle kayyum atanması ve TMSF’ye devredilmesinin ardından Hazine bünyesine geçmişti.