Dev projeleri taşıyan 200 firma İstanbul’da buluşuyor

Global oyuncular, 7-9 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek LES-EXPO 2026 Avrupa-Asya-Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı’nda bir araya gelecek. Alanında dünyada ilk olma özelliği taşıyan fuara, dünyanın dört bir yanından 200’ü aşkın katılımcı firma bekleniyor.

Yük mühendisliğinin, Türkiye’nin sanayi ve altyapı kalkınmasındaki görünmeyen kahramanı olduğunu belirten Yük Mühendisliği Birliği (YMB) Başkanı Ahmet Altunkum, “Yük mühendisliği hizmetlerinde Türk şirketleri büyük bir gelişim gösteriyor ve dünyadaki büyük ve hassas projeler için tercih edilmeye başlandı. Binlerce ton ağırlığındaki hassas yükleri milimetrik hesaplarla yüzlerce metre yüksekliğe güvenle kaldıran Türk şirketlerinin başarısı, ülkemizin mühendislik kabiliyetinin en somut göstergesi” dedi.

Sektörün öncü firmalarının artık Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da kompleks montaj ve taşıma projelerinde çözüm ihraç eden bir merkez hâline geldiğini vurgulayan Altunkum, şöyle devam etti: “Önceleri yalnızca küresel devlerin gerçekleştirdiği yüksek tonajlı entegre kaldırma ve taşıma projeleri, artık Türk şirketleri tarafından aynı mühendislik seviyesinde yapılabiliyor. Şimdi bu gücü LES-EXPO 2026 ile dünya sahnesine taşıyoruz. İstanbul’da ilk kez düzenlenecek bu fuar ile üç kıtadan yüzlerce şirketi buluştururken, Türkiye’nin yük mühendisliği alanındaki artan rekabet gücünü de küresel ölçekte bir kez daha göstereceğiz.” Altunkum ayrıca, sektörde işlerin iyi gittiğini belirterek yıl sonunda yüzde 10 büyüme beklediklerini söyledi.

“10 bini aşkın ziyaretçi bekliyoruz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da fuara 200’ü aşkın firma ve 10 bini aşkın profesyonel ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Yük mühendisliği sektörünün hem Türkiye’de hem de yakın coğrafyada mega projelerin en kritik unsurlarından biri olduğunu söyleyen Burkay, “Son 20 yılda üstlenilen büyük projeler sayesinde ülkemiz bu coğrafyanın en büyük üreticilerinden biri hâline geldi. Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini destekleyecek en önemli adımlardan biri, ürettiğimiz hizmeti dünyaya doğru anlatacak organizasyonlardır. BTSO olarak KFA Fuarcılık’ı kurmamızın temel nedeni de bu ihtiyaçtır” dedi.

İlk 100’de, 4 Türk şirketi var

Dünyanın en büyük 100 firması arasında 4 Türk şirketinin de yer aldığı yük mühendisliği hizmetleri alanında, 5 binden fazla şirket 150 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul Havalimanı’ndan, “dünyanın en yükseğe en ağır yük kaldırışı” olarak kayıtlara geçen 1915 Çanakkale Köprüsü’ne; Avrasya Tüneli’nden Akkuyu Nükleer Santrali’ne kadar Türkiye’nin en büyük projelerinde sektörün imzası bulunuyor. Türk firmaları yurtdışında da büyük işlere imza atıyor. Bu projelerden biri olan Katar’ın en büyük doğal gaz projelerinden NFE (North Field Expansion) kapsamında bölgenin en yüksek yapısı olan Flare kulesinin montajı da bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirildi.