Dev şirketler, Türk gıdasındaki değişimi siparişe çevirecek

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İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda özellikle Uzak Doğu’dan gelen mesajlar dikkat çekti. Japon alıcılar Antep fıstığı ve zeytin başta olmak üzere Türk ürünlerinde önemli potansiyel gördüklerini belirtirken, Alibaba Group bünyesindeki Tmall’ın temsilcisi, Türk ürünlerinin Çinli tüketiciler için uygun hâle geldiğini söyledi. ABD’li firmalar nektarin ve konserve fasulye için alım planı yaparken, Afrika’dan gelen satın almacılar da bazı ürünlerde doğrudan ithalata hazırlanıyor.

60 ülkeden satın almacı İstanbul’a geldi

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu’nun desteğiyle düzenlenen Foodist İstanbul; üreticileri, ihracatçıları, distribütörleri, perakendecileri, HoReCa profesyonellerini ve uluslararası satın almacıları buluşturdu. Fuarı 150’den fazla ülkeden yaklaşık 70 bin sektör profesyoneli ziyaret etti. 60 ülkeden satın alma profesyonelinin katıldığı organizasyonda Tmall, Alibaba Group ekosistemindeki şirketler, JD ve Japon Yunige gibi firmalar Türk üreticilerle temas kurdu.

Japon alıcıyı ürün çeşitliliği şaşırttı

Yunige Corporation Direktörü Toshitaka Inoue, fuarda karşılaştığı Türk ürünlerinin çeşitliliğinin kendisini şaşırttığını, Türkiye’de büyük potansiyel gördüğünü söyledi. Özellikle Antep fıstığı ve zeytin ürünlerinin ilgisini çektiğini belirten Inoue, Türk şirketlerine ürünlerini Japonya’ya getirip tanıtmaları çağrısı yaptı. Japonya’ya döndükten sonra temas kurduğu şirketlerle görüşmeleri sürdüreceğini kaydetti.

Alibaba’nın radarında sağlıklı Türk ürünleri var

Taobao Tmall Group Europe/Alibaba Group Genel Müdürü Jennifer Wang, Türk ürünlerinin çeşitlilik, görünüm ve ambalaj açısından geliştiğini, Çinli tüketicilerin beklentilerine daha uygun hâle geldiğini söyledi. Çin’de sağlıklı, küçük ambalajlı ve hareket halindeyken tüketilebilen ürünlere talebin arttığını belirten Wang, “Büyük, aile boyu ambalajlar yerine küçük, taşınabilir, lezzetli ve sağlıklı seçenekler arıyoruz. Türk ürünleri bu beklentilere cevap verebilecek noktaya gelmiş” dedi.

ABD ve Afrika’dan yeni alım planı

ABD merkezli Iberia Foods Global Satın Alma Direktörü Silvia Jones, nektarin ve konserve fasulye için Türk şirketleriyle iki yeni bağlantı kurduklarını ve Türkiye’de önemli tedarik potansiyeli gördüklerini söyledi.

Ugandalı Sese Fresh Packers ve Dainty Wild and Organic Foods LTD Direktörü Charles Kamoga ise Türkiye’den pirinç, çikolata ve bazı konsantre ürünler ithal ettiklerini, fuardaki yeni bağlantılarla ürün gamını genişletmeye hazırlandıklarını belirtti. Kamoga, kapuçino ve soğuk kahve ürünlerini Türkiye’den yüksek miktarlarda ithal etmeyi planladığını kaydetti.

Orta Doğu pazarı için yeni anlaşmalar

Bahreynli AWIN’in Genel Müdürü Marwan Hassan da Türk gıda ürünlerinin çeşitlilik ve kalitesinin olumlu izlenim bıraktığını söyledi. Fuarda birden fazla potansiyel Türk tedarikçiyle bağlantı kurduklarını belirten Hassan, bu temasları somut anlaşmalara dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Türkiye’nin Orta Doğu pazarına yakınlığının nakliye maliyetlerinde önemli avantaj sağladığını vurguladı.