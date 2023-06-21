Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Toplantısı yapıldı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Toplantısı'nda, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ile beraberindeki TARSİM heyeti, TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin genel müdür yardımcıları ve tarım servisi yöneticileri ile bir araya geldi.

Toplantı çerçevesinde Engürülü, TARSİM'in geleceğe yönelik hedefleri, uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgiler verdi.

Karşılıklı görüşlerin aktarıldığı toplantıda genel değerlendirmelere ek olarak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve penetrasyon oranının artırılmasına yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Üye sigorta şirketlerinin genel müdür yardımcıları ile tarım servisi yöneticileri, gerçekleştirilen toplantıdan ve iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Bekir Engürülü'ye teşekkürlerini iletti.