Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesi: Uygulama süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı
Devlet tahvili ve hazine bonolarında mevcut stopaj uygulamasının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nın "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girecek.
Kararla birlikte devlet tahvili, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikasından elde edilen gelirlere yönelik stopaj uygulamasının süresi 30 Haziran 2026'dan 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.
Böylelikle yatırımcıların Türk lirası bazlı kamu borçlanma araçlarına yönelik mevcut stopaj oranlarının uygulama süresi yıl sonuna kadar esnetilmiş oldu.
Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.