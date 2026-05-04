Dezenflasyon zorlaşıyor: ING’den faiz indirimi için sınırlı alan uyarısı

ING Global, nisan ayında enflasyonda görülen sert yükselişin, önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin zorlu geçeceğini ve yıllık enflasyon oranında yukarı yönlü baskının arttığını teyit ettiğini belirtti. Kurum, petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliğin ve bunun diğer emtia fiyatlarına yansımasının enflasyon görünümü açısından önemli riskler oluşturduğunu vurguladı. Hükümetin akaryakıt vergilerinde yaptığı ayarlamalarla petrol şokunun bir kısmını absorbe etmeye çalıştığına dikkat çekildi.

ING'ye göre TCMB, mevcut jeopolitik şok sürecinde geçen yıl yaşanan yerel siyasi oynaklık dönemindeki politika yaklaşımını tekrar ediyor ve önceliği finansal istikrara veriyor. Ateşkes sonrası döviz rezervlerinde toparlanma görülmesine rağmen, TCMB'nin son dönemde Türk lirasında daha hızlı değer kaybına sınırlı ölçüde izin verdiği ifade edildi.

Kurum, yükselen enerji fiyatları, yavaşlayan büyüme görünümü ve dolarizasyon risklerinin Merkez Bankası'nın hareket alanını daralttığını ve faiz indirimi için alanı sınırladığını belirtti.

Enflasyon Raporu'nda yukarı yönlü revizyonlar bekleniyor

ING, TCMB'nin nisan ayı Para Politikası Kurulu metninde savaşın enflasyon beklentilerini yukarı çektiğine ve ikinci tur etkiler riskine karşı temkinli duruşunu koruduğuna işaret etti. Bu çerçevede kurum, 11 Mayıs'ta yayımlanacak yeni Enflasyon Raporu'nda hem enflasyon hedeflerinde hem de tahminlerde yukarı yönlü revizyonlar beklediğini aktardı.