  3. DHMİ 14 asistan hava trafik kontrolörü alacak
DHMİ 14 asistan hava trafik kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 14 asistan hava trafik kontrolörü istihdam edecek.

DHMİ 14 asistan hava trafik kontrolörü alacak
DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınava başvuracak adayların 14 Temmuz 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 24 Eylül-1 Ekim döneminde e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacak.

İstihdam edilecek personel, atandıkları iş yerinde en az 4 yıl görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Bu nedenle adayların, tercih yaparken bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.

Sınavlarda başarılı olanlar Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak havalimanlarında görevlendirilecek.

